GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 18 Eylül 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 11 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

18 Eylül 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 41,3303 TL 41,3333 TL Euro (€) 49,0008 TL 49,0168 TL İngiliz Sterlini (£) 56,5042 TL 56,5245 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3230 liradan, euro 48,8330 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,3210 liradan alınan dolar, 41,3230 liradan satılıyor.

48,8310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,8330 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2840, euronun satış fiyatı ise 48,9650 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED'İN FAİZ KARARI SONRASINDA KARIŞIK SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve istihdama ilişkin risklerin varlığına işaret etmesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Dünya genelinde tarifelerin ekonomiler üzerinde oluşturduğu endişeler, merkez bankalarının politika alanlarında daraltıcı etki yapıyor. ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikalar, ABD başta olmak üzere ülkelerin enflasyon hedeflerini tutturmalarını zorlaştırırken, istihdam konusunda da soru işaretlerini belirginleştiriyor.

Dün, Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Fed Başkanı Powell'ın enflasyon ve istihdam üzerindeki risklerin sürdüğüne dikkati çekmesi ise piyasalarda risk iştahını törpüledi.

Ekonomik projeksiyonlarını da açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,6'ya çekerken, bu tahmin 2025'te başka faiz indirimlerinin yapılabileceğinin sinyalini verdi.