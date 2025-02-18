GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 18 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 18 Şubat euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,2591 liradan, euro 37,9743 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 18 Şubat 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

18 ŞUBAT 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

18 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,2591 TL 36,2702 TL Euro (€) 37,9743 TL 37,9883 TL İngiliz Sterlini (£) 45,7510 TL 45,7637 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

18 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,2591 TL

36,2591 TL Dolar ($) Satış: 36,2702 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,9743 TL

37,9743 TL Euro (€) Satış: 37,9883 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,7510 TL

45,7510 TL Sterlin (£) Satış: 45,7637 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.625,91 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 18 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,2591 TL'den alış, 36,2702 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.797,43 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 18 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,9743 TL'den alış, 37,9883 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 36,2540 liradan, Euro 37,9450 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,2520 liradan alınan dolar, 36,2540 liradan satılıyor. 37,9430 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,9450 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,2310 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,9630 lira olmuştu.