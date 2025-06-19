GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 19 Haziran 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 19 Haziran euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 39,5660 liradan, euro 45,4958 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 19 Haziran 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

19 HAZİRAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

19 Haziran 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 39,5660 TL 39,5689 TL Euro (€) 45,4958 TL 45,5095 TL İngiliz Sterlini (£) 53,1680 TL 53,1922 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

19 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 39,5660 TL

39,5660 TL Dolar ($) Satış: 39,5689 TL

EURO

Euro (€) Alış: 45,4958 TL

45,4958 TL Euro (€) Satış: 45,5095 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 53,1680 TL

53,1680 TL Sterlin (£) Satış: 53,1922 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.956,60 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 19 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 39,5660 TL'den alış, 39,5689 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.549,58 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 19 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 45,4958 TL'den alış, 45,5095 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 39,5330 liradan, euro 45,4260 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,5310 liradan alınan dolar, 39,5330 liradan satılıyor.

45,4240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 45,4260 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,5190, euronun satış fiyatı ise 45,4500 lira olmuştu.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB'NİN FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklendiği gibi sabit bırakması ve faiz indirimleri için acele etmeyeceğinin sinyalini vermesinin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

ABD'nin korumacı ticaret politikası kapsamında attığı tarife adımlarının etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korurken, ülkede tarifelerin enflasyonu güçlendirebileceği ve büyümeyi yavaşlatabileceğine ilişkin riskler başta Fed olmak üzere ekonomi aktörleri ve yatırımcıların gelecek projeksiyonlarını etkiliyor.