GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 2 Haziran 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 2 Haziran euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 39,2200 liradan, euro 44,7856 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 2 Haziran 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

2 HAZİRAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

2 Haziran 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 39,2200 TL 39,2251 TL Euro (€) 44,7856 TL 44,7929 TL İngiliz Sterlini (£) 53,1188 TL 53,1884 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

2 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 39,2200 TL

39,2200 TL Dolar ($) Satış: 39,2251 TL

EURO

Euro (€) Alış: 44,7856 TL

44,7856 TL Euro (€) Satış: 44,7929 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 53,1188 TL

53,1188 TL Sterlin (£) Satış: 53,1884 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.922,00 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 2 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 39,2200 TL'den alış, 39,2251 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.478,56 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 2 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 44,7856 TL'den alış, 44,5492 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 39,2350 liradan, euro 44,5890 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,2610 liradan, euro 44,6730 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 39,2690 liradan alınan dolar, 39,2610 liradan satılıyor.

44,6710 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,6730 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,2440 lira, euronun satış fiyatı ise 44,4710 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA NEGATİF SEYİRLE BAŞLADI

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere yönelik attığı yeni adımların yarattığı belirsizliklerle negatif bir seyir izliyor.

ABD'nin ticaret partnerlerine getirdiği tarifelere yönelik haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Trump'ın geçen hafta çelik tarifelerinin artırılacağını açıklaması ve Çin'i hedef alan söylemleri küresel risk algısının yükselmesine neden oldu.

Oval Ofis'te konuşan Trump, Çin'e yönelik, anlaşmanın büyük bir bölümünü ihlal ettiklerini belirterek, Başkan Şi (Cinping) ile konuşacağı ve bunu çözmeye çalışacağını ifade etti. ABD basınında, Trump'ın Çin'i anlaşmayı ihlal etmekle suçlanmasının arkasında, kritik madenlerin ihracatı konusunda Çin'in taviz vermemesi olduğu öne sürüldü. Ayrıca, Trump yönetiminin Çin'e yönelik teknoloji kısıtlamalarını genişletmeyi planladığına dair haberler de dikkati çekti.

Analistler, tarifelerin küresel ekonomi üzerinde temel belirsizlik unsuru olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD yönetiminin değişkenlik gösteren tarife politikalarının yatırımcıların temkinli davranmasına neden olduğunu söyledi.





