GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 2 Mayıs 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 2 Mayıs euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,5435 liradan, euro 43,6999 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 2 Mayıs 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

2 MAYIS 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

2 Mayıs 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,5435 TL 38,5462 TL Euro (€) 43,6999 TL 43,7075 TL İngiliz Sterlini (£) 51,4264 TL 51,4410 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

2 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,5435 TL

38,5435 TL Dolar ($) Satış: 38,5462 TL

EURO

Euro (€) Alış: 43,6999 TL

43,6999 TL Euro (€) Satış: 43,7075 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 51,4264 TL

51,4264 TL Sterlin (£) Satış: 51,4410 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.854,35 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 2 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,5435 TL'den alış, 38,5462 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.369,99 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 2 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 43,6999 TL'den alış, 43,7075 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,5620 liradan, euro 43,6620 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,5600 liradan alınan dolar, 38,5620 liradan satılıyor.

43,6600 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,6620 lira olarak belirlendi.

Çarşamba günü doların satış fiyatı 38,4910 lira, euronun satış fiyatı ise 43,8680 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR ABD VERİLERİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine yönelik alınan sinyallerle pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki tarife çekişmesi devam ediyor. Bu durum küresel piyasalardaki endişeleri sürdürürken, iki ülkenin yakın zamanda görüşme gerçekleştirebileceğine dair işaretler piyasalarda risk iştahını artırdı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın, ABD ile olası görüşmelerin değerlendirildiğini açıklaması ise mevcut sorunların müzakere yoluyla çözülebileceğine yönelik umutların güçlenmesinde etkili oldu. Gümrük tarifelerinin ticareti sekteye uğratarak küresel büyümeyi baskılayabileceği değerlendirmeleri yapılırken, tarife söylemlerinin öne çıktığı yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde daralma kaydetmesi bu endişeleri belirginleştirdi.

ABD ekonomisinin 2022'den bu yana ilk kez daralma yaşamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında izleyeceği yol haritası merak edilirken, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinde, Banka'nın projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.