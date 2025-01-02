GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 2 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 2 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,3673 liradan, euro 36,7318 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 2 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

2 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

2 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,3673 TL 35,3755 TL Euro (€) 36,7318 TL 36,7701 TL İngiliz Sterlini (£) 44,3520 TL 44,3848 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

2 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,3673 TL

35,3673 TL Dolar ($) Satış: 35,3755 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,7318 TL

36,7318 TL Euro (€) Satış: 36,7701 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,3520 TL

44,3520 TL Sterlin (£) Satış: 44,3848 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.536,73 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 2 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,3673 TL'den alış, 35,3755 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.673,18 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 2 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,7318 TL'den alış, 36,7701 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3730 liradan, euro 36,7620 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,3710 liradan alınan dolar, 35,3730 liradan satılıyor.

36,7600 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7620 lira olarak belirlendi.

Salı günü doların satış fiyatı 35,3580 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7510 lira olmuştu.