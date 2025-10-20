GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 20 Ekim 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL?

20 Ekim 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla güncel döviz kurları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar , euro , sterlin ve diğer yabancı para birimlerinin alış-satış fiyatları güncellendi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (20 EKİM 2025)

Döviz Cinsi Alış (TL) Satış (TL) Değişim % Saat ABD Doları 41,9548 41,9585 +0,13% 11:23 Euro 48,9715 48,9826 +0,16% 11:24 İngiliz Sterlini 56,3571 56,3678 +0,03% 11:23 İsviçre Frangı 52,8931 52,9178 +0,19% 11:23 Japon Yeni 0,2782 0,2788 +0,04% 11:19 Suudi Arabistan Riyali 11,1866 11,2427 -0,13% 11:03 Norveç Kronu 4,1740 4,1949 -0,03% 11:09 Danimarka Kronu 6,5519 6,5847 -0,05% 11:09 Avustralya Doları 27,2581 27,3947 -0,11% 11:08 Kanada Doları 29,9047 30,0546 -0,17% 11:09 İsveç Kronu 4,4497 4,4720 -0,19% 11:09 Rus Rublesi 0,5158 0,5184 -0,29% 11:03

DÖVİZ PİYASASINDA SON DURUM

Haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro yükselişini sürdürürken, bazı para birimlerinde düşüş eğilimi devam ediyor. Dolar/TL 41,95 seviyesini aşarken, euro 48,98 TL’den işlem görüyor. Sterlin ve İsviçre frangı da hafif artış gösterdi.

Uzmanlara göre, dövizdeki bu hareketlilik yıl sonuna kadar devam edebilir. Küresel piyasalar, merkez bankalarının faiz kararlarını ve ABD enflasyon verilerini yakından izliyor.

1 DOLAR VE 100 DOLAR KAÇ TL?

Güncel verilere göre 1 ABD doları 41,95 TL civarında işlem görüyor. Buna göre 100 dolar yaklaşık olarak 4.195 TL ediyor. Euro ve sterlin kurları da benzer şekilde güçlü seyrini sürdürüyor.