Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 20 Ekim 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 20 Ekim 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 41,95 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 48,98 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 20 Ekim 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!

BirBilgi
  • 20.10.2025 11:29
  • Giriş: 20.10.2025 11:29
  • Güncelleme: 20.10.2025 11:33
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 20 Ekim 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL?

20 Ekim 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla güncel döviz kurları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar, euro, sterlin ve diğer yabancı para birimlerinin alış-satış fiyatları güncellendi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (20 EKİM 2025)

Döviz CinsiAlış (TL)Satış (TL)Değişim %Saat
ABD Doları41,954841,9585+0,13%11:23
Euro48,971548,9826+0,16%11:24
İngiliz Sterlini56,357156,3678+0,03%11:23
İsviçre Frangı52,893152,9178+0,19%11:23
Japon Yeni0,27820,2788+0,04%11:19
Suudi Arabistan Riyali11,186611,2427-0,13%11:03
Norveç Kronu4,17404,1949-0,03%11:09
Danimarka Kronu6,55196,5847-0,05%11:09
Avustralya Doları27,258127,3947-0,11%11:08
Kanada Doları29,904730,0546-0,17%11:09
İsveç Kronu4,44974,4720-0,19%11:09
Rus Rublesi0,51580,5184-0,29%11:03

DÖVİZ PİYASASINDA SON DURUM

Haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro yükselişini sürdürürken, bazı para birimlerinde düşüş eğilimi devam ediyor. Dolar/TL 41,95 seviyesini aşarken, euro 48,98 TL’den işlem görüyor. Sterlin ve İsviçre frangı da hafif artış gösterdi.

Uzmanlara göre, dövizdeki bu hareketlilik yıl sonuna kadar devam edebilir. Küresel piyasalar, merkez bankalarının faiz kararlarını ve ABD enflasyon verilerini yakından izliyor.

1 DOLAR VE 100 DOLAR KAÇ TL?

Güncel verilere göre 1 ABD doları 41,95 TL civarında işlem görüyor. Buna göre 100 dolar yaklaşık olarak 4.195 TL ediyor. Euro ve sterlin kurları da benzer şekilde güçlü seyrini sürdürüyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1 dolar ne kadar?

20 Ekim 2025 itibarıyla 1 ABD doları yaklaşık 41,95 TL’den işlem görüyor.

100 dolar kaç TL?

Güncel kura göre 100 dolar yaklaşık 4.195 TL’ye denk geliyor.

Euro ve Sterlin kaç TL?

Euro 48,98 TL, İngiliz sterlini ise 56,36 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Döviz kurları hangi saatlerde güncelleniyor?

Döviz kurları hafta içi her gün piyasa açık olduğu sürece anlık olarak güncellenmektedir. Bu tablo 11:24 itibarıyla geçerli verilerdir.

Canlı döviz kurları sayfasına hoş geldiniz. Dolar, Euro, Sterlin ve diğer yabancı para birimlerinin güncel fiyatlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Veriler otomatik olarak yenilenmektedir.

BirGün'e Abone Ol