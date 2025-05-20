GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 20 Mayıs 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 20 Mayıs euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,8676 liradan, euro 43,8675 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 20 Mayıs 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

20 MAYIS 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

20 Mayıs 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,8676 TL 38,8702 TL Euro (€) 43,8675 TL 43,8724 TL İngiliz Sterlini (£) 52,1094 TL 52,1218 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

20 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,8676 TL

38,8676 TL Dolar ($) Satış: 38,8702 TL

EURO

Euro (€) Alış: 43,8675 TL

43,8675 TL Euro (€) Satış: 43,8724 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 52,1094 TL

52,1094 TL Sterlin (£) Satış: 52,1218 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.886,76 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 16 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,8676 TL'den alış, 38,8702 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.386,75 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 16 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 43,8675 TL'den alış, 43,8724 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,8330 liradan, euro 43,7560 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 38,8310 liradan alınan dolar, 38,8330 liradan satılıyor.

43,7540 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,7560 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,8270 lira, euronun satış fiyatı ise 43,4300 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

ABD'nin kredi notunun düşürülmesinin ardından artan risk algısına karşın, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve ABD'nin partnerleriyle olan ticari müzakerelerine yönelik iyimserliklerin etkisiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

ABD'nin ticaret partnerleriyle devam eden tarife müzakereleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik arabulucu rolü yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki tarife gerilimi bir süreliğine yatışsa da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında uyguladığı ekonomi ve ticaret politikalarının sonuçlarına dair soru işaretleri varlığını koruyor.