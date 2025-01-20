GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 20 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 20 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,5940 liradan, euro 36,7399 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 20 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

20 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

20 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,5940 TL 35,6080 TL Euro (€) 36,7399 TL 36,7666 TL İngiliz Sterlini (£) 43,5223 TL 43,5575 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

20 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,5940 TL

35,5940 TL Dolar ($) Satış: 35,6080 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,7399 TL

36,7399 TL Euro (€) Satış: 36,7666 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,5223 TL

43,5223 TL Sterlin (£) Satış: 43,5575 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.559,40 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 20 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,5940 TL'den alış, 35,6080 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.673,99 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 20 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,7399 TL'den alış, 36,7666 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,5880 liradan, euro 36,6920 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 35,5860 liradan alınan dolar, 35,5880 liradan satılıyor. 36,6900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,6920 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,5700 lira, euronun satış fiyatı ise 36,3310 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR TRUMP ÖNCESİ POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde pozitif bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD'de Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların uluslararası ekonomi ve ticareti nasıl etkileyeceğine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.