GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 20 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 20 Şubat euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,3111 liradan, euro 37,9690 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 20 Şubat 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

20 ŞUBAT 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

20 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,3111 TL 36,3276 TL Euro (€) 37,9690 TL 38,0006 TL İngiliz Sterlini (£) 45,8049 TL 45,8478 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

20 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,3111 TL

36,3111 TL Dolar ($) Satış: 36,3276 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,9690 TL

37,9690 TL Euro (€) Satış: 38,0006 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,8049 TL

45,8049 TL Sterlin (£) Satış: 45,8478 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.631,11 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 20 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,3111 TL'den alış, 36,3276 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.796,90 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 20 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,9690 TL'den alış, 38,0006 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,3120 liradan, euro 37,9700 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,3100 liradan alınan dolar, 36,3120 liradan satılıyor.

37,9680 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,9700 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,3040 lira, euronun satış fiyatı ise 37,9100 lira olmuştu.