GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 21 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 21 Nisan euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,1836 liradan, euro 44,0100 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 21 Nisan 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

21 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

21 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,1836 TL 38,1937 TL Euro (€) 44,0100 TL 44,0852 TL İngiliz Sterlini (£) 51,1516 TL 51,2089 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

21 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,1836 TL

38,1836 TL Dolar ($) Satış: 38,1937 TL

EURO

Euro (€) Alış: 44,0100 TL

44,0100 TL Euro (€) Satış: 44,0852 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 51,1516 TL

51,1516 TL Sterlin (£) Satış: 51,2089 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.818,36 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 21 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,1836 TL'den alış, 38,1937 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.401,00 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 21 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 44,0100 TL'den alış, 44,0852 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,1940 liradan, euro 44,1260 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 38,1920 liradan alınan dolar, 38,1940 liradan satılıyor.

44,1240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,1260 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,1770 lira, euronun satış fiyatı ise 43,6300 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI

ABD'nin korumacı ticaret politikası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler hafta boyunca sürecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına çevrildi.

ABD ve Çin arasında tarife restleşmeleriyle şiddetlenen ticaret savaşlarının daha da güç kazanabileceğine yönelik endişeler ve küresel ticaret stratejisindeki belirsizlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.