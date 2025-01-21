GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 21 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 21 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,6077 liradan, euro 36,9788 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 21 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

21 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

21 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,6077 TL 35,6164 TL Euro (€) 36,9788 TL 36,9948 TL İngiliz Sterlini (£) 43,7323 TL 43,7791 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

21 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,6077 TL

35,6077 TL Dolar ($) Satış: 35,6164 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,9788 TL

36,9788 TL Euro (€) Satış: 36,9948 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,7323 TL

43,7323 TL Sterlin (£) Satış: 43,7791 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.560,77 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 21 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,6077 TL'den alış, 35,6164 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.697,88 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 21 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,9788 TL'den alış, 36,9948 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,5990 liradan, euro 36,9480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 35,5970 liradan, euro ise 36,9460 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 35,5690 lira, euronun satış fiyatı ise 36,9270 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA TRUMP ETKİSİ

Küresel piyasalarda, ABD'de ikinci kez başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından pozitif bir seyir öne çıkarken, gelecek dönemde ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla başta gümrük tarifeleri olmak üzere yürütülecek ekonomik ve ticari ilişkiler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Dün, ABD Kongresi'nde düzenlenen törende yemin ederek göreve başlayan ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, burada ilk konuşmasını yaptı.

Ekonomi alanında atacağı adımlara değinen Trump, kabine üyelerine rekor düzeydeki enflasyonu yenmek ve fiyatları düşürmek için ellerindeki geniş yetkileri kullanma talimatı vereceğini söyledi.

Avrupa borsalarında dün İtalya hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD'deki yeni yönetimin alacağı kararlar yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Asya tarafında ise Trump'ın ilk açıklamalarında direkt Çin'i hedef alan tarife söyleminin bulunmaması bölge genelinde risk iştahını destekledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: