GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Eylül 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 11 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 41,3697 liradan, euro 48,7044 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 22 Eylül 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

22 EYLÜL 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

22 Eylül 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 41,3697 TL 41,3713 TL Euro (€) 48,7044 TL 48,7117 TL İngiliz Sterlini (£) 55,8803 TL 55,8934 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

22 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 41,3697 TL

41,3697 TL Dolar ($) Satış: 41,3713 TL

EURO

Euro (€) Alış: 48,7044 TL

48,7044 TL Euro (€) Satış: 48,7117 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 55,8803 TL

55,8803 TL Sterlin (£) Satış: 55,8934 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 4.136,97 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 22 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 41,3697 TL'den alış, 41,3713 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.870,44 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 22 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 48,7044 TL'den alış, 48,7117 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3800 liradan, euro 48,6130 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 41,3780 liradan alınan dolar, 41,3800 liradan satılıyor.

48,6110 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,6130 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 41,3760, euronun satış fiyatı ise 48,6880 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının ardından yatırımcıların temkinli davranmasıyla haftaya karışık seyirle başladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine dair olumlu beklentiler ve Başkan Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin olumlu sinyallere karşın Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararı küresel piyasalarda risk iştahını törpülüyor.

Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kararın işletme maliyetleri ve marjları için bir risk oluşturması bekleniyor.

Analistler, teknoloji şirketlerinin ABD'de yeterli sayıda işçi bulamadıkları için yurt dışındaki işgücüne yönelmek zorunda kaldıklarını belirterek, artan vize ücretinin bu şirketleri olumsuz etkileyeceğini söyledi.

"H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücretinin gelmesinin özellikle Hindistan merkezli teknoloji şirketlerini etkilemesi bekleniyor.