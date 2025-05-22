GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Mayıs 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 22 Mayıs 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 38,8477 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 44,1121 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 22 Mayıs 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Mayıs euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,8477 liradan, euro 44,1121 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 22 Mayıs 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
22 MAYIS 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
22 Mayıs 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|38,8477 TL
|38,8515 TL
|Euro (€)
|44,1121 TL
|44,1233 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|52,3364 TL
|52,3796 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
22 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 38,8477 TL
- Dolar ($) Satış: 38,8515 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 44,1121 TL
- Euro (€) Satış: 44,1233 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 52,3364 TL
- Sterlin (£) Satış: 52,3796 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.884,77 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 22 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,8477 TL'den alış, 38,8515 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 4.411,21 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 22 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 44,1121 TL'den alış, 44,1233 TL'den satış işlemi görmektedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 38,8300 liradan, euro 44,1950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,8280 liradan alınan dolar, 38,8300 liradan satılıyor.
44,1930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,1950 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,8090 lira, euronun satış fiyatı ise 44,0510 lira olmuştu.