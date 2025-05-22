GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Mayıs 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Mayıs euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,8477 liradan, euro 44,1121 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 22 Mayıs 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

22 MAYIS 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

22 Mayıs 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,8477 TL 38,8515 TL Euro (€) 44,1121 TL 44,1233 TL İngiliz Sterlini (£) 52,3364 TL 52,3796 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

22 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,8477 TL

38,8477 TL Dolar ($) Satış: 38,8515 TL

EURO

Euro (€) Alış: 44,1121 TL

44,1121 TL Euro (€) Satış: 44,1233 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 52,3364 TL

52,3364 TL Sterlin (£) Satış: 52,3796 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.884,77 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 22 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,8477 TL'den alış, 38,8515 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.411,21 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 22 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 44,1121 TL'den alış, 44,1233 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,8300 liradan, euro 44,1950 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,8280 liradan alınan dolar, 38,8300 liradan satılıyor.

44,1930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,1950 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,8090 lira, euronun satış fiyatı ise 44,0510 lira olmuştu.