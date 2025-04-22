GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Nisan euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,2583 liradan, euro 43,9915 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 22 Nisan 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

22 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

22 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,2583 TL 38,2644 TL Euro (€) 43,9915 TL 44,0018 TL İngiliz Sterlini (£) 51,2402 TL 51,2486 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

22 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,2583 TL

38,2583 TL Dolar ($) Satış: 38,2644 TL

EURO

Euro (€) Alış: 43,9915 TL

43,9915 TL Euro (€) Satış: 44,0018 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 51,2402 TL

51,2402 TL Sterlin (£) Satış: 51,2486 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.825,83 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 22 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,2583 TL'den alış, 38,2644 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.399,15 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 22 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 43,9915 TL'den alış, 44,0018 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,2510 liradan, euro 44,1440 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,2490 liradan alınan dolar, 38,2510 liradan satılıyor.

44,1420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,1440 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,1920 lira, euronun satış fiyatı ise 44,0020 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması ve ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikasından kaynaklanan belirsizlikler devam ederken, Fed ve Trump arasında politika uyumsuzluğu olabileceği endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.