GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,6499 liradan, euro 37,1644 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 22 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

22 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

22 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,6499 TL 35,6570 TL Euro (€) 37,1644 TL 37,1776 TL İngiliz Sterlini (£) 43,9633 TL 43,9767 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

22 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,6499 TL

35,6499 TL Dolar ($) Satış: 35,6570 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,1644 TL

37,1644 TL Euro (€) Satış: 37,1776 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,9633 TL

43,9633 TL Sterlin (£) Satış: 43,9767 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.564,99 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 22 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,6499 TL'den alış, 35,6570 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.716,44 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 22 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,1644 TL'den alış, 37,1776 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,6440 liradan, euro 37,1280 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,6420 liradan alınan dolar, 35,6440 liradan satılıyor.

37,1260 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,1280 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,6280 lira, euronun satış fiyatı ise 37,0030 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın uygulayacağını ifade ettiği ticari tarifelerin ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD'deki yeni yönetimin ticari tarife uygulamalarının ülkede enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği yönündeki tahminler ve söz konusu tarifelerin uluslararası ticarete etkilerine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.