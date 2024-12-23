GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 23 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 23 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,2130 liradan, euro 36,7587 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 23 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

23 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

23 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,2130 TL 35,2251 TL Euro (€) 36,7587 TL 36,7813 TL İngiliz Sterlini (£) 44,3660 TL 44,4255 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

23 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,2130 TL

35,2130 TL Dolar ($) Satış: 35,2251 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,7587 TL

36,7587 TL Euro (€) Satış: 36,7813 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,3660 TL

44,3660 TL Sterlin (£) Satış: 44,4255 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.521,30 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 23 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,2130 TL'den alış, 35,2251 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.675,87 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 23 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,7587 TL'den alış, 36,7813 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2040 liradan, euro 36,8800 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 35,2020 liradan alınan dolar, 35,2040 liradan satılıyor.

36,8780 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,8800 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,1900 lira, euronun satış fiyatı ise 36,6510 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK BAŞLADI

Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışı öne çıkarken, hafta boyunca tatil nedeniyle piyasaların sığ kalacağı öngörülüyor. Yurt içinde ise bu hafta gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları takip edilirken, dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi yeniden fiyatlamalara dahil oldu.

Fed'in enflasyonu düşürmek için politika faizini öngörülenden uzun süre yüksek tutabileceğine ilişkin yönlendirmeleriyle artan satış baskısı, fiyat artışlarının yavaşladığına işaret eden verilerin ardından sınırlı da olsa yatıştı.

Analistler, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların Fed'in "şahin" duruşuyla çelişebileceği endişelerinin varlığını koruduğunu belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın 2025 yılında 2 faiz indiriminin öngörülmesinin risk algısını beslemeyi sürdürdüğünü aktardı.