GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 23 Eylül 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 11 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 23 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 41,4131 liradan, euro 48,8673 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 23 Eylül 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

23 EYLÜL 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

23 Eylül 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 41,4131 TL 41,4155 TL Euro (€) 48,8673 TL 48,8753 TL İngiliz Sterlini (£) 56,0424 TL 56,0513 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

23 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 41,4131 TL

41,4131 TL Dolar ($) Satış: 41,4155 TL

EURO

Euro (€) Alış: 48,8673 TL

48,8673 TL Euro (€) Satış: 48,8753 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 56,0424 TL

56,0424 TL Sterlin (£) Satış: 56,0513 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 4.141,31 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 23 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 41,4131 TL'den alış, 41,4155 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.886,73 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 23 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 48,8673 TL'den alış, 48,8753 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 41,4450 liradan, euro 48,9380 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,4430 liradan alınan dolar, 41,4450 liradan satılıyor.

48,9360 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,9380 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,3790, euronun satış fiyatı ise 48,7590 lira olmuştu.