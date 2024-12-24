GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 24 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 24 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,2130 liradan, euro 36,7587 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 24 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

24 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

24 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,2130 TL 35,2251 TL Euro (€) 36,7587 TL 36,7813 TL İngiliz Sterlini (£) 44,2692 TL 44,3489 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

24 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,2130 TL

35,2130 TL Dolar ($) Satış: 35,2251 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,7587 TL

36,7587 TL Euro (€) Satış: 36,7813 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,2692 TL

44,2692 TL Sterlin (£) Satış: 44,3489 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.521,30 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 24 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,2130 TL'den alış, 35,2251 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.675,87 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 24 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,7587 TL'den alış, 36,7813 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2520 liradan, euro 36,7930 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 35,2500 liradan, euro ise 36,7910 liradan alnıyor

Dün doların satış fiyatı 35,2200 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7860 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller risk iştahını sınırlamaya devam ederken, Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç negatif bir seyir izlenirken, bugün yarım gün, yarın ise tam gün piyasalar kapalı olacak.

Yılın son günlerine girilirken Avrupa genelinde 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni ABD yönetiminin ticari politikalarına yönelik soru işaretleri risk iştahını sınırlıyor.

Asya tarafında yeni günde karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın göreve başladıktan sonra atacağını söylediği ek gümrük tarifesi adımlarının etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korurken, ABD yönetiminin stratejik ürünlerde de temkinli tavrı devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.900 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.