GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 24 Eylül 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 11 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

24 EYLÜL 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

24 Eylül 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 41,4450 TL 41,4484 TL Euro (€) 48,9032 TL 48,9185 TL İngiliz Sterlini (£) 55,9385 TL 55,9517 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

Dolar ($) Alış: 41,4450 TL

41,4450 TL Dolar ($) Satış: 41,4484 TL

Euro (€) Alış: 48,9032 TL

48,9032 TL Euro (€) Satış: 48,9185 TL

Sterlin (£) Alış: 55,9385 TL

55,9385 TL Sterlin (£) Satış: 55,9517 TL

100 dolar toplamda 4.144,50 Türk lirasına eşittir.

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 24 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 41,4450 TL'den alış, 41,4484 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro toplamda 4.890,32 Türk Lirasına eşittir.

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 24 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 48,9032 TL'den alış, 48,9185 TL'den satış işlemi görmektedir.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,4360 liradan, euro 48,9270 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,4340 liradan alınan dolar, 41,4360 liradan satılıyor.

48,9250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,9270 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,4010, euronun satış fiyatı ise 48,9130 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD'deki enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin temkinli söylemlerinin ardından karışık seyrediyor.

ABD'nin gümrük tarifeleri ekonomi çevrelerinin odağında olmayı sürdürürken, fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki etkileri politika yapıcıların işini zorlaştırıyor.

Fed Başkanı Powell, dün ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki ticaret odasında yaptığı konuşmada makul temel senaryonun, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin nispeten kısa ömürlü olacağı olduğunu belirterek, daha yüksek ve daha kalıcı bir enflasyon riskini dikkatlice değerlendirip yöneteceklerini ifade etti.

Fiyatlardaki bu tek seferlik artışın bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlayacaklarını ifade eden Powell, "Hala orta derecede kısıtlayıcı olarak gördüğüm bu politika duruşu, olası ekonomik gelişmelere yanıt vermek için bizi iyi bir konumda bırakıyor." dedi.

Powell, çok agresif bir gevşeme yapmaları halinde enflasyon sorununu çözemeyebileceklerini ve yüzde 2 enflasyona tam olarak ulaşmak için geri adım atmak zorunda kalabileceklerini kaydederken, kısıtlayıcı politikayı çok uzun süre sürdürmelerinde ise iş gücü piyasasının gereksiz yere zayıflayabileceğinin altını çizdi.

Analistler, Powell'ın enflasyon risklerine yönelik vurgusunun para politikasındaki gevşemenin daha geniş bir zamana yayılabileceği beklentisini desteklediğini söyledi.

Gelecek dönemde istihdam verilerinin giderek önem kazanacağını ifade eden analistler, ılımlı enflasyon verileri ve istihdam piyasasında devam eden yavaşlamanın Fed'in faiz indirimlerine devam etmesini destekleyeceğini bildirdi.

Powell'ın yanı sıra diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun hedefin üzerinde ve yukarı yönlü seyrini sürdürmesi nedeniyle ek faiz indirimleri konusunda temkinli davranılması gerektiğini ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyona karşı mücadelede tetikte kalmaya devam edilmesi gerektiğini düşündüğünü aktardı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise iş gücü piyasasının zayıflamasıyla politika yapıcıların geride kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve faiz oranlarını düşürmek için kararlı adımlar atmaları gerektiğini belirtti.

Fed Başkanı Powell ve Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül ayında 25 baz puan indirime gidileceğine kesin gözüyle bakılırken, bu yıl sonuna kadar 2 faiz indirimine gidileceği öngörüleri gücünü korudu.