GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 24 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 24 Mart euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,0001 liradan, euro 41,3033 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 24 Mart 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

24 MART 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

24 Mart 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,0001 TL 38,0115 TL Euro (€) 41,3033 TL 41,4153 TL İngiliz Sterlini (£) 49,1836 TL 49,2834 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

24 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,0001 TL

38,0001 TL Dolar ($) Satış: 38,0115 TL

EURO

Euro (€) Alış: 41,3033 TL

41,3033 TL Euro (€) Satış: 41,4153 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 49,1836 TL

49,1836 TL Sterlin (£) Satış: 49,2834 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.800,01 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 24 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,0001 TL'den alış, 38,0115 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.130,33 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 24 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 41,3033 TL'den alış, 41,4153 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0040 liradan, euro 41,1530 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 38,0020 liradan alınan dolar, 38,0040 liradan satılıyor.

41,1510 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 41,1530 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,0130 lira, euronun satış fiyatı ise 41,3460 lira olmuştu.