GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 24 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 24 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,7003 liradan, euro 37,3409 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 24 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

24 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

24 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,7003 TL 35,7046 TL Euro (€) 37,3409 TL 37,3549 TL İngiliz Sterlini (£) 44,2450 TL 44,2606 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

24 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,7003 TL

35,7003 TL Dolar ($) Satış: 35,7046 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,3409 TL

37,3409 TL Euro (€) Satış: 37,3549 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,2450 TL

44,2450 TL Sterlin (£) Satış: 44,2606 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.570,03 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 24 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,7003 TL'den alış, 35,7046 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.734,09 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 24 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,3409 TL'den alış, 37,3549 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,6970 liradan, euro 37,3090 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,6950 liradan alınan dolar, 35,6970 liradan satılıyor.

37,3070 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,3090 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,6450 lira, euronun satış fiyatı ise 37,1180 lira olmuştu.