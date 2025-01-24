GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 24 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 24 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 35,7003 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 37,3409 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 24 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 24 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,7003 liradan, euro 37,3409 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 24 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
24 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
24 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|35,7003 TL
|35,7046 TL
|Euro (€)
|37,3409 TL
|37,3549 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|44,2450 TL
|44,2606 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
24 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 35,7003 TL
- Dolar ($) Satış: 35,7046 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 37,3409 TL
- Euro (€) Satış: 37,3549 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 44,2450 TL
- Sterlin (£) Satış: 44,2606 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.570,03 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 24 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,7003 TL'den alış, 35,7046 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 3.734,09 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 24 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,3409 TL'den alış, 37,3549 TL'den satış işlemi görmektedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 35,6970 liradan, euro 37,3090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,6950 liradan alınan dolar, 35,6970 liradan satılıyor.
37,3070 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,3090 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,6450 lira, euronun satış fiyatı ise 37,1180 lira olmuştu.