GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 25 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 35,1794 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 36,6769 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 25 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,1794 liradan, euro 36,6769 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 25 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
25 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
25 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|35,1794 TL
|35,3179 TL
|Euro (€)
|36,6769 TL
|36,7104 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|44,2538 TL
|44,2559 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
25 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 35,1794 TL
- Dolar ($) Satış: 35,3179 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 36,6769 TL
- Euro (€) Satış: 36,7104 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 44,2538 TL
- Sterlin (£) Satış: 44,2559 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.517,94 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 25 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,1794 TL'den alış, 35,3179 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 3.667,69 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 25 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,6769 TL'den alış, 36,7104 TL'den satış işlemi görmektedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 35,2750 liradan, euro 36,8800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,2730 liradan alınan dolar, 35,2750 liradan satılıyor.
36,8780 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,8800 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,2560 lira, euronun satış fiyatı ise 36,8380 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALARDA NOEL TATİLİ SAKİNLİĞİ
Küresel piyasalarda, yılın son haftasında dünyanın birçok yerinde Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.
2024 yılının son günlerine yaklaşılırken, 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni ABD'de yönetiminin uygulayacağı ticaret politikaları piyasaların ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.
Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçtiğimiz hafta gevşeme sürecinin uzayabileceğine yönelik sinyalleri sonrası gözler yeni yılda ABD'de ekonomisinin makroekonomik görünümüne çevrildi.