GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,1794 liradan, euro 36,6769 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 25 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

25 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

25 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,1794 TL 35,3179 TL Euro (€) 36,6769 TL 36,7104 TL İngiliz Sterlini (£) 44,2538 TL 44,2559 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

25 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,1794 TL

35,1794 TL Dolar ($) Satış: 35,3179 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,6769 TL

36,6769 TL Euro (€) Satış: 36,7104 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,2538 TL

44,2538 TL Sterlin (£) Satış: 44,2559 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.517,94 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 25 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,1794 TL'den alış, 35,3179 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.667,69 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 25 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,6769 TL'den alış, 36,7104 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2750 liradan, euro 36,8800 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,2730 liradan alınan dolar, 35,2750 liradan satılıyor.

36,8780 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,8800 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,2560 lira, euronun satış fiyatı ise 36,8380 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA NOEL TATİLİ SAKİNLİĞİ

Küresel piyasalarda, yılın son haftasında dünyanın birçok yerinde Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

2024 yılının son günlerine yaklaşılırken, 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni ABD'de yönetiminin uygulayacağı ticaret politikaları piyasaların ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçtiğimiz hafta gevşeme sürecinin uzayabileceğine yönelik sinyalleri sonrası gözler yeni yılda ABD'de ekonomisinin makroekonomik görünümüne çevrildi.