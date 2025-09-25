GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Eylül 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 41,4737 liradan, euro 48,7847 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 25 Eylül 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

25 EYLÜL 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

25 Eylül 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 41,4737 TL 41,4763 TL Euro (€) 48,7847 TL 48,7946 TL İngiliz Sterlini (£) 55,8954 TL 55,9221 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 4.147,37 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 25 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 41,4737 TL'den alış, 41,4763 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.878,47 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 25 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 48,7847 TL'den alış, 48,7946 TL'den satış işlemi görmektedir.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,4720 liradan, euro 48,8190 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,4700 liradan alınan dolar, 41,4720 liradan satılıyor.

48,8170 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,8190 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,4590, euronun satış fiyatı ise 48,6930 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR ABD BÜYÜME VERİLERİNE ODAKLANDI

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı.

ABD'nin gümrük tarifeleri ekonomi çevrelerinin odağında olmayı sürdürürken, fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlikler politika yapıcıların işini zorlaştırıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere bazı Fed üyelerinden faiz indirim sürecine ilişkin gelen karışık açıklamalar küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee gelecek toplantılarda daha fazla faiz indirimini destekleme konusunda isteksiz olabileceğini söyledi.

San Francisco Merkez Bankası Başkanı Mary Daly ise Fed'in politika faizini düşürme kararını tamamen desteklediğini belirterek, bundan sonraki dönemde daha fazla indirim öngördüğünü kaydetti.

Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin endişeler küresel piyasalardaki satış baskısını artırdı.

Bankanın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verileri piyasaların odağında bulunurken, bu verinin beklenenden zayıf gelmesinin politika yapıcılara faiz indirimleri konusunda alan sağlayabileceği tahmin ediliyor.