GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 25 Mart 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 37,9588 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 40,8943 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 25 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Mart euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 37,9588 liradan, euro 40,8943 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 25 Mart 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
25 MART 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
25 Mart 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|37,9588 TL
|38,0019 TL
|Euro (€)
|40,8943 TL
|41,3409 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|49,0048 TL
|49,2446 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
25 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 37,9588 TL
- Dolar ($) Satış: 38,0019 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 40,8943 TL
- Euro (€) Satış: 41,3409 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 49,0048 TL
- Sterlin (£) Satış: 49,2446 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.795,88 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 25 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 37,9588 TL'den alış, 38,0019 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 4.089,43 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 25 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 40,8943 TL'den alış, 41,3409 TL'den satış işlemi görmektedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 37,9760 liradan, euro 41,0250 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 37,9740 liradan alınan dolar, 37,9760 liradan satılıyor.
41,0230 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 41,0250 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 37,9980 lira, euronun satış fiyatı ise 41,0120 lira olmuştu.