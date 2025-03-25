GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Mart euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 37,9588 liradan, euro 40,8943 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 25 Mart 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

25 MART 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

25 Mart 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 37,9588 TL 38,0019 TL Euro (€) 40,8943 TL 41,3409 TL İngiliz Sterlini (£) 49,0048 TL 49,2446 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

25 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 37,9588 TL

37,9588 TL Dolar ($) Satış: 38,0019 TL

EURO

Euro (€) Alış: 40,8943 TL

40,8943 TL Euro (€) Satış: 41,3409 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 49,0048 TL

49,0048 TL Sterlin (£) Satış: 49,2446 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.795,88 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 25 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 37,9588 TL'den alış, 38,0019 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.089,43 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 25 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 40,8943 TL'den alış, 41,3409 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 37,9760 liradan, euro 41,0250 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 37,9740 liradan alınan dolar, 37,9760 liradan satılıyor.

41,0230 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 41,0250 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 37,9980 lira, euronun satış fiyatı ise 41,0120 lira olmuştu.