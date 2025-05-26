GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Mayıs 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Mayıs euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 39,0225 liradan, euro 44,5886 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 25 Mayıs 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

25 MAYIS 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

25 Mayıs 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 39,0225 TL 39,0284 TL Euro (€) 44,5886 TL 44,5952 TL İngiliz Sterlini (£) 53,0620 TL 53,1090 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

25 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 39,0225 TL

39,0225 TL Dolar ($) Satış: 39,0284 TL

EURO

Euro (€) Alış: 44,5886 TL

44,5886 TL Euro (€) Satış: 44,5952 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 53,0620 TL

53,0620 TL Sterlin (£) Satış: 53,1090 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.902,25 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 25 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 39,0225 TL'den alış, 39,0284 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.458,86 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 25 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 44,5886 TL'den alış, 44,5952 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 39,0200 liradan, euro 44,5880 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 39,0180 liradan alınan dolar, 39,0200 liradan satılıyor.

44,5860 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,5880 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,0310 lira, euronun satış fiyatı ise 44,1660 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK BAŞLADI

Küresel piyasalar ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı sık değişen tarife söylemlerinin yarattığı belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.

ABD'nin korumacı ticaret tutumu küresel ekonomi üzerindeki en önemli belirsizlik kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.