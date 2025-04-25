GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Nisan euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,4207 liradan, euro 43,6280 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 25 Nisan 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

25 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

25 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,4207 TL 38,4240 TL Euro (€) 43,6280 TL 43,6384 TL İngiliz Sterlini (£) 51,1682 TL 51,1830 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

25 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,4207 TL

38,4207 TL Dolar ($) Satış: 38,4240 TL

EURO

Euro (€) Alış: 43,6280 TL

43,6280 TL Euro (€) Satış: 43,6384 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 51,1682 TL

51,1682 TL Sterlin (£) Satış: 51,1830 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.842,07 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 25 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,4240 TL'den alış, 38,2644 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.362,80 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 25 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 43,6280 TL'den alış, 43,6384 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,4220 liradan, Euro 43,5770 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,4200 liradan alınan dolar, 38,4220 liradan satılıyor. 43,5750 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 43,5770 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,3200 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 43,7270 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair iyimserlikler ve güçlü teknoloji bilançolarıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD yönetiminin 'Önce Amerika' anlayışıyla yürüttüğü politikalar, piyasalarda yön belirleyici olmaya devam ederken, yatırımcıların odağının tarifelere ilişkin kaygılardan, müzakere sürecine dair olumlu beklentilere ve güçlü bilançolara kaydığı gözlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, tarifeler nedeniyle işten çıkarmaların başlayabileceğini ve işsizlikte önemli bir artış olması halinde faiz indirimlerini destekleyeceğini belirtti.

ONS ALTINDA GERİ ÇEKİLME İZLENİYOR

Bu gelişmelerle, bir süredir belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelerde seyreden altının ons fiyatı dün yüzde 1,5 artışla 3 bin 325 dolardan günü tamamladı. Yeni işlem gününde ise küresel risklerin bir miktar azalması, yatırımcıların kar realizasyonu eğilimi ve dolar endeksinin güç kazanmasıyla ons altında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Ons altın, şu sıralarda yüzde 0,9 düşüşle 3 bin 323 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise düşüşünü 4. işlem gününe taşıyarak yüzde 4,31 seviyesine indi. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 99,8 seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,6 değer kazanmasının ardından yeni günde de yüzde 0,6 artışla 66,1 dolar seviyesinden işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 2,03, Nasdaq endeksi yüzde 2,74 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

AVRUPA'DA JEOPOLİTİK GELİŞMELER ÖNEM KAZANIYOR

Avrupa borsalarında sakinleşen tarife gündemi pay piyasalarında risk iştahını artırırken, Rusya-Ukrayna Savaşına dair gelişmeler jeopolitik risklerin yeniden canlanabileceğine yönelik endişe oluşturdu.

Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e füze ve İHA'larla düzenlediği saldırı nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sviyatoşin ilçesindeki binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Tkaçenko, son tespitlere göre 12 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Trump da, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Oval Ofis'teki görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi. Trump, Rusya'nın Kiev'e yönelik son saldırılarından hiç memnun olmadığını açık bir şekilde dile getirdi ve bu saldırıların tam da barış görüşmeleri sürerken yaşanmasının kötü olduğunu belirtti.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, dün yaptığı açıklamada, tarifelere yönelik belirsizlikler ortadan kalkana kadar faiz indirimlerinin beklemesi gerektiğini söyledi.

ASYA BORSALARI POZİTİF SEYREDİYOR

Asya borsalarında bölge ekonomilerin piyasa destekleyici adımları ve ABD'de Alphabet'in beklenti üzeri kar açıklamasıyla artan risk iştahının bölgeye taşınmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Öte yandan Çin ile ABD'nin tarifelerde müzakere edebileceklerine dair iyimserlikler devam ederken, Çin yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ile ticari yakınlaşmayı sürdüreceğine ilişkin haber akışı piyasaları destekleyen başka bir unsur olarak öne çıkıyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), bugün sabit faiz oranıyla miktar ihalesi yoluyla 159,5 milyar yuan (yaklaşık 22,3 milyar dolar) tutarında ters repo işlemi gerçekleştirdi.

Analistler, Çin Merkez Bankasının bu işlemi ABD'nin uyguladığı tarifelerin etkisini azaltmak amacıyla piyasaya likidite enjekte etmek amacıyla gerçekleşmiş olabileceğini belirterek, ekonominin ticaret ortamındaki zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmanın hedeflenmiş olabileceğini kaydetti.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Japonya hükümetinin kapsamlı ABD tarifelerinden kaynaklanan sanayi ve hane halkının karşı karşıya olduğu sıkıntıları hafifletmeye yardımcı olmak için acil bir ekonomik paket kararlaştırdığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 09.00 İngiltere, nisan ayı perakende satışlar

• 10.00 TCMB, sektörel enflasyon beklentileri

• 14.00 Türkiye, PPK toplantı özeti

• 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

• 17.00 ABD nisan ayı Michigan tüketici güven endeksi