GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Şubat euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,4577 liradan, euro 38,2314 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 25 Şubat 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

25 ŞUBAT 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

25 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,4577 TL 36,4674 TL Euro (€) 38,2314 TL 38,2602 TL İngiliz Sterlini (£) 46,1000 TL 46,1362 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

25 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,4577 TL

36,4577 TL Dolar ($) Satış: 36,4674 TL

EURO

Euro (€) Alış: 38,2314 TL

38,2314 TL Euro (€) Satış: 38,2602 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 46,1000 TL

46,1000 TL Sterlin (£) Satış: 46,1362 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.645,77 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 25 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,4577 TL'den alış, 36,4674 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.823,14 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 25 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 38,2314 TL'den alış, 38,2602 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,4620 liradan, euro 38,2380 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,4600 liradan alınan dolar, 36,4620 liradan satılıyor. 38,2360 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,2380 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,4360 lira, euronun satış fiyatı ise 38,1420 lira olmuştu.