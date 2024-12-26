GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 26 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 26 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,2351 liradan, euro 36,6780 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 26 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

26 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

26 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,2351 TL 35,3066 TL Euro (€) 36,6780 TL 36,7189 İngiliz Sterlini (£) 44,2486 TL 44,2981 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

26 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,2351 TL

35,2351 TL Dolar ($) Satış: 35,3066 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,6780 TL

36,6780 TL Euro (€) Satış: 36,7189 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,2486 TL

44,2486 TL Sterlin (£) Satış: 44,2981 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.523,51 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 26 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,2351 TL'den alış, 35,3066 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.667,80 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 26 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,6780 TL'den alış, 36,7189 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dün doların satış fiyatı 35,1960 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5950 lira olmuştu.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas'ının (TCMB) yılın son para politikası kararına çevrildi.

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,52 değer kazanarak 9.916,22 puandan tamamlarken, Bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında yer alıyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

2025'TE 8 TOPLANTI

Öte yandan, TCMB dün, gelecek yıl izlenecek para politikasına dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Buna göre, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) açıklanacak takvim çerçevesinde 2025'te 8 toplantı gerçekleştirecek.

PPK toplantısı öncesindeki sessiz dönem 3 iş günlük süreyi kapsayacak ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılamayacak.

KKM YIL İÇİNDE SONLANDIRILACAK

Ayrıca, TCMB, para politikası, makroihtiyati çerçeve, Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimine ilişkin kamuoyuyla paylaşılan duyuruların iletişimin önemli unsurlarını oluşturduğunu belirterek, düzenlemelerde sadeleşme adımlarına 2025 yılında da devam edilmesinin ve yıl içerisinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılmasının planlandığını duyurdu.

Bunlara ek olarak, Bankadan yapılan açıklamada döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedefi olmadığı ve kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım-satım işlemi yapılmayacağı bildirildi.

Söz konusu haberin ardından Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, gece seansında yüzde 0,6 yükselerek 11.036 puana çıktı.