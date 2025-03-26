GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 26 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 26 Mart euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 37,9973 liradan, euro 40,9531 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 26 Mart 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

26 MART 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

26 Mart 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 37,9973 TL 38,0103 TL Euro (€) 40,9531 TL 41,0901 TL İngiliz Sterlini (£) 49,1634 TL 49,2556 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

26 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 37,9973 TL

37,9973 TL Dolar ($) Satış: 38,0103 TL

EURO

Euro (€) Alış: 40,9531 TL

40,9531 TL Euro (€) Satış: 41,0901 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 49,1634 TL

49,1634 TL Sterlin (£) Satış: 49,2556 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.799,73 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 26 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 37,9973 TL'den alış, 38,0103 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.095,31 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 26 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 40,9531 TL'den alış, 41,0901 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 37,9910 liradan, euro 40,9860 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 37,9890 liradan alınan dolar, 37,9910 liradan satılıyor.

40,9840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 40,9860 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 37,9710 lira, euronun satış fiyatı ise 41,0750 lira olmuştu.