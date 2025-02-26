GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 26 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 26 Şubat euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,4618 liradan, euro 38,3194 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 26 Şubat 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

26 ŞUBAT 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

26 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,4618 TL 36,4648 TL Euro (€) 38,3194 TL 38,3320 TL İngiliz Sterlini (£) 46,1843 TL 46,1985 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

26 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,4618 TL

36,4618 TL Dolar ($) Satış: 36,4648 TL

EURO

Euro (€) Alış: 38,3194 TL

38,3194 TL Euro (€) Satış: 38,3320 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 46,1843 TL

46,1843 TL Sterlin (£) Satış: 46,1985 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.646,18 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 26 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,4618 TL'den alış, 36,4648 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.831,94 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 26 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 38,3194 TL'den alış, 38,3320 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,4610 liradan, euro 38,2880 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,4590 liradan alınan dolar, 36,4610 liradan satılıyor.

38,2860 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,2880 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,4630 lira, euronun satış fiyatı ise 38,2810 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA YÖN ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün dünyanın en büyük şirketlerinden Nvidia'nın finansal sonuçlarına çevrildi.

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi devam ederken, Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında attığı adımların küresel ticareti sekteye uğratabileceğine dair endişeler varlığını koruyor.