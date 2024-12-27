GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 27 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 27 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,2651 liradan, euro 36,7285 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 27 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

27 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

27 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,2651 TL 35,2714 TL Euro (€) 36,7285 TL 36,7598 TL İngiliz Sterlini (£) 44,1810 TL 44,2374 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

27 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,2651 TL

35,2651 TL Dolar ($) Satış: 35,2714 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,7285 TL

36,7285 TL Euro (€) Satış: 36,7598 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,1810 TL

44,1810 TL Sterlin (£) Satış: 44,2374 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.526,51 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 27 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,2651 TL'den alış, 35,2714 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.672,85 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 27 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,7285 TL'den alış, 36,7598 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2850 liradan, Euro 36,7680 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,2830 liradan alınan dolar, 35,2850 liradan satılıyor. 36,7660 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,7680 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,1850 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,7180 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Büyük ekonomilerin hedeflenen enflasyon oranlarına ulaşmada güçlük çekmesi, gelecek yıl bankaların izleyeceği patika hakkındaki soru işaretlerinin varlığını korumasına neden oluyor.

Enflasyonla mücadelenin yanı sıra 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni ABD'de yönetiminin uygulayacağı ticaret politikaları da özellikle ABD'nin önemli ticari partnerleri tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, yıl sonu itibariyle finans çevrelerinin ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın atacağı adımların makroekonomik görünüm ve piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Dolar endeksi kapanışta yüzde 0,1 düşerek 108,1 seviyesinden günü tamamlarken, yeni işlem gününde yatay seyir izliyor.

Avrupa borsalarında dün de tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmezken, bugün bütün Avrupa borsaları yeniden açılacak.

Asya pay piyasalarında, yeni günde Güney Kore hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Japon yenindeki zayıflık ülkedeki ihracatçıların kazançlarını artıracağına yönelik beklentilerle ülke pay piyasalarını destekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 16.30 ABD, kasım ayı toptan eşya stokları