GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 27 Ekim 2025 — Euro, Dolar, Sterlin kaç TL?

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (27 EKİM 2025)
Aşağıdaki tablo, kullanıcı tarafından paylaşılmış görseldeki (saat damgalarıyla birlikte) piyasa verilerine göre hazırlanmıştır. Banka/döviz bürosu alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir; işlem öncesi kendi kurumunuzun kurlarını kontrol ediniz.
|Döviz Cinsi
|Yön
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Değişim %
|Saat
|ABD Doları (USD)
|▲
|41,9737
|41,9768
|+0,09%
|10:53
|Euro (EUR)
|▲
|48,8551
|48,8636
|+0,13%
|10:53
|İngiliz Sterlini (GBP)
|▲
|55,9760
|55,9906
|+0,23%
|10:53
|İsviçre Frangı (CHF)
|▼
|52,6580
|52,6817
|-0,07%
|10:53
|Japon Yeni (JPY)
|▲
|0,2745
|0,2752
|+0,26%
|10:52
|Suudi Arabistan Riyali (SAR)
|▲
|11,1769
|11,2329
|+0,03%
|10:24
|Norveç Kronu (NOK)
|▲
|4,1884
|4,2094
|+0,01%
|10:38
|Danimarka Kronu (DKK)
|▼
|6,5223
|6,5550
|-0,02%
|10:38
|Avustralya Doları (AUD)
|▲
|27,4079
|27,5453
|+0,42%
|10:37
|Kanada Doları (CAD)
|▲
|29,9867
|30,1371
|+0,20%
|10:37
|İsveç Kronu (SEK)
|▲
|4,4669
|4,4893
|+0,19%
|10:38
|Rus Rublesi (RUB)
|▼
|0,5255
|0,5281
|-0,22%
|03:11
1 USD ≈ 41,98 TL (alış/satış ortalaması: 41,9753 TL).
100 USD ≈ 4.197,53 TL.
Hesaplama notu: 1 USD için alış (41,9737) ile satış (41,9768) ortalaması alınmıştır. Gerçek işlem tutarı banka/büroya göre değişir.
KISA PİYASA YORUMU
Pazartesi sabahı küresel veri akışı ve risk iştahındaki değişimler TL üzerinde kısa vadeli dalgalanma oluşturuyor. Dolar ve euro hafif yükseliş kaydederken bazı Avrupa para birimleri de benzer eğilim gösterdi. Analistler, bu tür günlük oynaklıklarda merkez bankası açıklamaları ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olduğunu; işlem yapmadan önce gün içi gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.