Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 27 Ekim 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 41,9737 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 48,8551 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 27 Ekim 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!

  • 27.10.2025 10:54
  • Giriş: 27.10.2025 10:54
  • Güncelleme: 27.10.2025 10:59
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 27 Ekim 2025 — Euro, Dolar, Sterlin kaç TL?

27 Ekim 2025 Pazartesi günü piyasada döviz kurlarında yatay-yükseliş karışık bir seyir izleniyor. Aşağıda sağladığınız görsel tablodan derlenmiş en güncel alış ve satış kurları yer alıyor; ayrıca 1 USD ve 100 USD karşılığı ve kısa piyasa yorumu haberin devamında.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (27 EKİM 2025)

Aşağıdaki tablo, kullanıcı tarafından paylaşılmış görseldeki (saat damgalarıyla birlikte) piyasa verilerine göre hazırlanmıştır. Banka/döviz bürosu alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir; işlem öncesi kendi kurumunuzun kurlarını kontrol ediniz.

Döviz CinsiYönAlış (TL)Satış (TL)Değişim %Saat
ABD Doları (USD)41,973741,9768+0,09%10:53
Euro (EUR)48,855148,8636+0,13%10:53
İngiliz Sterlini (GBP)55,976055,9906+0,23%10:53
İsviçre Frangı (CHF)52,658052,6817-0,07%10:53
Japon Yeni (JPY)0,27450,2752+0,26%10:52
Suudi Arabistan Riyali (SAR)11,176911,2329+0,03%10:24
Norveç Kronu (NOK)4,18844,2094+0,01%10:38
Danimarka Kronu (DKK)6,52236,5550-0,02%10:38
Avustralya Doları (AUD)27,407927,5453+0,42%10:37
Kanada Doları (CAD)29,986730,1371+0,20%10:37
İsveç Kronu (SEK)4,46694,4893+0,19%10:38
Rus Rublesi (RUB)0,52550,5281-0,22%03:11
Pratik dönüşümler (yaklaşık — ortalama kur üzerinden):

1 USD ≈ 41,98 TL (alış/satış ortalaması: 41,9753 TL).
100 USD ≈ 4.197,53 TL.

Hesaplama notu: 1 USD için alış (41,9737) ile satış (41,9768) ortalaması alınmıştır. Gerçek işlem tutarı banka/büroya göre değişir.

KISA PİYASA YORUMU

Pazartesi sabahı küresel veri akışı ve risk iştahındaki değişimler TL üzerinde kısa vadeli dalgalanma oluşturuyor. Dolar ve euro hafif yükseliş kaydederken bazı Avrupa para birimleri de benzer eğilim gösterdi. Analistler, bu tür günlük oynaklıklarda merkez bankası açıklamaları ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olduğunu; işlem yapmadan önce gün içi gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

1 DOLAR NE KADAR? (27 EKİM 2025)

27 Ekim 2025 verilerine göre görsel kaynağa göre 1 ABD Doları alış 41,9737 TL, satış 41,9768 TL olarak listelenmiştir. İşlem için bankanızın veya döviz bürosunun güncel satış fiyatını kontrol edin.

100 dolar kaç TL eder?

Görseldeki alış/satış ortalaması üzerinden yaklaşık hesapla 100 USD ≈ 4.197,53 TL'dir. Kesin işlem maliyeti spread ve komisyonlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Euro ve Sterlin kaç TL?

27 Ekim 2025 verilerine göre Euro alış 48,8551 TL — satış 48,8636 TL; İngiliz sterlini alış 55,9760 TL — satış 55,9906 TL olarak listelenmiştir.

