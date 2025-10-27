GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 27 Ekim 2025 — Euro, Dolar, Sterlin kaç TL?

27 Ekim 2025 Pazartesi günü piyasada döviz kurlarında yatay-yükseliş karışık bir seyir izleniyor. Aşağıda sağladığınız görsel tablodan derlenmiş en güncel alış ve satış kurları yer alıyor; ayrıca 1 USD ve 100 USD karşılığı ve kısa piyasa yorumu haberin devamında.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (27 EKİM 2025)

Aşağıdaki tablo, kullanıcı tarafından paylaşılmış görseldeki (saat damgalarıyla birlikte) piyasa verilerine göre hazırlanmıştır. Banka/döviz bürosu alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir; işlem öncesi kendi kurumunuzun kurlarını kontrol ediniz.

Döviz Cinsi Yön Alış (TL) Satış (TL) Değişim % Saat ABD Doları (USD) ▲ 41,9737 41,9768 +0,09% 10:53 Euro (EUR) ▲ 48,8551 48,8636 +0,13% 10:53 İngiliz Sterlini (GBP) ▲ 55,9760 55,9906 +0,23% 10:53 İsviçre Frangı (CHF) ▼ 52,6580 52,6817 -0,07% 10:53 Japon Yeni (JPY) ▲ 0,2745 0,2752 +0,26% 10:52 Suudi Arabistan Riyali (SAR) ▲ 11,1769 11,2329 +0,03% 10:24 Norveç Kronu (NOK) ▲ 4,1884 4,2094 +0,01% 10:38 Danimarka Kronu (DKK) ▼ 6,5223 6,5550 -0,02% 10:38 Avustralya Doları (AUD) ▲ 27,4079 27,5453 +0,42% 10:37 Kanada Doları (CAD) ▲ 29,9867 30,1371 +0,20% 10:37 İsveç Kronu (SEK) ▲ 4,4669 4,4893 +0,19% 10:38 Rus Rublesi (RUB) ▼ 0,5255 0,5281 -0,22% 03:11

Pratik dönüşümler (yaklaşık — ortalama kur üzerinden): 1 USD ≈ 41,98 TL (alış/satış ortalaması: 41,9753 TL).

100 USD ≈ 4.197,53 TL. Hesaplama notu: 1 USD için alış (41,9737) ile satış (41,9768) ortalaması alınmıştır. Gerçek işlem tutarı banka/büroya göre değişir.

KISA PİYASA YORUMU

Pazartesi sabahı küresel veri akışı ve risk iştahındaki değişimler TL üzerinde kısa vadeli dalgalanma oluşturuyor. Dolar ve euro hafif yükseliş kaydederken bazı Avrupa para birimleri de benzer eğilim gösterdi. Analistler, bu tür günlük oynaklıklarda merkez bankası açıklamaları ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olduğunu; işlem yapmadan önce gün içi gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.