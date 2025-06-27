GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 27 Haziran 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 27 Haziran euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 39,8836 liradan, euro 46,7602 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 27 Haziran 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

27 HAZİRAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

27 Haziran 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 39,8836 TL 39,8861 TL Euro (€) 46,7602 TL 46,7684 TL İngiliz Sterlini (£) 54,8437 TL 54,8588 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

27 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 39,8836 TL

39,8836 TL Dolar ($) Satış: 39,8861 TL

EURO

Euro (€) Alış: 46,7602 TL

46,7602 TL Euro (€) Satış: 46,7684 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 54,8437 TL

54,8437 TL Sterlin (£) Satış: 54,8588 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.988,36 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 27 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 39,8836 TL'den alış, 39,8861 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.676,02 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 27 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 46,7602 TL'den alış, 46,7684 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8850 liradan, euro 46,6720 liradan güne başladı.

Serbest piyasadadolar 39,8830 liradan; euro ise 46,6700 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 39,7790, euronun satış fiyatı ise 46,7150 lira olmuştu.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANACAK

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 9.301,05 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 10.345,00 puanda işlem gördü.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün yayımlanan Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği" belirtilerek, "Bu doğrultuda, politika faizi, enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir" ifadesi kullanıldı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: