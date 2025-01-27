GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 27 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 27 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,7189 liradan, euro 37,3887 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 27 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

27 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

27 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,7189 TL 35,7316 TL Euro (€) 37,3887 TL 37,4120 TL İngiliz Sterlini (£) 44,5128 TL 44,5214 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

27 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,7189 TL

35,7189 TL Dolar ($) Satış: 35,7316 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,3887 TL

37,3887 TL Euro (€) Satış: 37,4120 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,5128 TL

44,5128 TL Sterlin (£) Satış: 44,5214 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.571,89 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 27 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,7316 TL'den alış, 35,7046 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.738,87 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 27 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,3887 TL'den alış, 37,4120 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar dolar 35,6990 liradan, euro 37,3840 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 35,6970 liradan alınan dolar, 35,6990 liradan satılıyor.

37,3820 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,3840 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,6890 lira, euronun satış fiyatı ise 37,4110 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemleri ve ABD'nin önemli ticaret ortaklarının yanı sıra Kolombiya'ya da ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamalarının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.

ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın ticari tarife söylemlerinin etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, yeni ABD yönetiminin dış politikada attığı adımlar da yakından takip ediliyor.

Analistler, tarifelerin küresel bir ticaret savaşını tetiklemesinden ve enflasyonist baskıları artırmasından endişe edildiğini aktararak, bu durumun çarşamba günü düzenlenecek para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılan Fed'in gevşeme konusunda daha temkinli olabileceğinin beklendiğini ifade etti.