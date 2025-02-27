GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 27 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 27 Şubat euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,4397 liradan, euro 38,2715 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 27 Şubat 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

27 ŞUBAT 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

27 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,4397 TL 36,4451 TL Euro (€) 38,2715 TL 38,2967 TL İngiliz Sterlini (£) 46,2687 TL 46,2822 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

27 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,4397 TL

36,4397 TL Dolar ($) Satış: 36,4451 TL

EURO

Euro (€) Alış: 38,2715 TL

38,2715 TL Euro (€) Satış: 38,2967 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 46,2687 TL

46,2687 TL Sterlin (£) Satış: 46,2822 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.643,97 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 27 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,4397 TL'den alış, 36,4451 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.827,15 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 27 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 38,2715 TL'den alış, 38,2967 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,4570 liradan, euro 38,2510 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,4550 liradan alınan dolar, 36,4570 liradan satılıyor. 38,2490 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,2510 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,4400 lira, euronun satış fiyatı ise 38,2430 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ABD'DE AÇIKLANACAK VERİLERE ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin açıklamaları ve Nvidia'nın finansal sonuçlarının yüksek beklentileri karşılayamamasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

yor.