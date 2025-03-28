GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 28 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 28 Mart euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,0080 liradan, euro 41,0020 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 28 Mart 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

28 MART 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

28 Mart 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,0080 TL 38,0102 TL Euro (€) 41,0020 TL 41,0155 TL İngiliz Sterlini (£) 49,2432 TL 49,2530 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

28 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,0080 TL

38,0080 TL Dolar ($) Satış: 38,0102 TL

EURO

Euro (€) Alış: 41,0020 TL

41,0020 TL Euro (€) Satış: 41,0155 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 49,2432 TL

49,2432 TL Sterlin (£) Satış: 49,2530 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.800,80 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 28 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,0080 TL'den alış, 38,0102 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.100,20 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 28 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 41,0020 TL'den alış, 41,0155 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0170 liradan, euro 41,0280 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 38,0150 liradan, euro 41,0260 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 38,0110 lira, euronun satış fiyatı ise 41,1760 lira olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 20 Mart'taki ara toplantısına ilişkin özet yayımlandı. Özette, "Finansal varlık fiyatlarındaki oynaklığın azalmasına yönelik olarak alınan proaktif önlemlerin enflasyon görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlaması amaçlanmaktadır " ifadesine yer verildi.

Ayrıca özette, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacağı da belirtildi.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hafta finans dünyasının önde gelen bankalarından uluslararası çapta hizmet veren İngiliz devi Barclays Bank PLC'nin yüzde 100'üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşuna izin verdi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 37,9560'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 38,0170 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: