GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 28 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 28 Şubat euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,5248 liradan, euro 38,0111 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 28 Şubat 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

28 ŞUBAT 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

28 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,5248 TL 36,5380 TL Euro (€) 38,0111 TL 38,0234 TL İngiliz Sterlini (£) 46,0211 TL 46,0328 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

28 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,5248 TL

36,5248 TL Dolar ($) Satış: 36,5380 TL

EURO

Euro (€) Alış: 38,0111 TL

38,0111 TL Euro (€) Satış: 38,0234 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 46,0211 TL

46,0211 TL Sterlin (£) Satış: 46,0328 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.652,48 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 28 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,5248 TL'den alış, 36,5380 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.801,11 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 28 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 38,0111 TL'den alış, 38,0234 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 36,5300 liradan, euro 38,9490 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 36,5280 liradan, euro ise 38,9470 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 36,4380 lira, euronun satış fiyatı ise 38,1360 lira olmuştu.

YURT İÇİNDE SON DURUM

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 2024 yılının 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 arttığını tahmin ediyor.

2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,12 olan ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 2,96 oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: