GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 28 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 28 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 36,5248 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 38,0111 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 28 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 28 Şubat euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,5248 liradan, euro 38,0111 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 28 Şubat 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
28 ŞUBAT 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
28 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|36,5248 TL
|36,5380 TL
|Euro (€)
|38,0111 TL
|38,0234 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|46,0211 TL
|46,0328 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
28 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 36,5248 TL
- Dolar ($) Satış: 36,5380 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 38,0111 TL
- Euro (€) Satış: 38,0234 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 46,0211 TL
- Sterlin (£) Satış: 46,0328 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.652,48 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 28 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,5248 TL'den alış, 36,5380 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 3.801,11 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 28 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 38,0111 TL'den alış, 38,0234 TL'den satış işlemi görmektedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 36,5300 liradan, euro 38,9490 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 36,5280 liradan, euro ise 38,9470 liradan alınıyor.
Dün doların satış fiyatı 36,4380 lira, euronun satış fiyatı ise 38,1360 lira olmuştu.
YURT İÇİNDE SON DURUM
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 2024 yılının 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 arttığını tahmin ediyor.
2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,12 olan ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 2,96 oldu.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
- 10.00 Türkiye, ocak ayı işsizlik oranı
- 10.00 Türkiye, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH)
- 10.00 Türkiye, ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)
- 10.00 Almanya, ocak ayı perakende satışlar
- 11.55 Almanya, şubat ayı işsizlik oranı
- 16.00 Almanya, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
- 16.30 ABD, ocak ayı kişisel gelirler ve harcamalar
- 16.30 ABD, ocak ayı kişisel tüketim harcamaları
- 16.30 ABD, ocak ayı toptan eşya stoklar