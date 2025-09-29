GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 29 Eylül 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 29 Eylül 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

29 EYLÜL 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

29 Eylül 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 41,5718 TL 41,4763 TL Euro (€) 48,7784 TL 48,7903 TL İngiliz Sterlini (£) 55,9415 TL 55,9505 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

29 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 4.157,18 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 29 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 41,5718 TL'den alış, 41,5827 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.877,84 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 29 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 48,7784 TL'den alış, 48,7903 TL'den satış işlemi görmektedir.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,5720 liradan, euro 48,7960 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 41,5700 liradan alınan dolar, 41,5720 liradan satılıyor.

48,7940 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,7960 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 41,5690, euronun satış fiyatı ise 48,6130 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.

ABD'nin gümrük tarifeleri ekonomi çevrelerinin odağında olmayı sürdürürken, fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki etkileri devam ediyor.

Ülkede, çekirdek kişisel tüketim harcamalarının beklentilere paralel gelmesinin ardından Fed'in soğuyan iş gücü piyasasını desteklemek amacıyla ekim ayında da faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler gücünü korumaya devam ediyor.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları ağustosta artış gösterdi.

Kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Söz konusu harcamalar bu dönemde son 5 ayın en hızlı artışını kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı ayda yıllık bazda yüzde 2,7 yükselerek beklentilere paralel gerçekleşti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı.

Bankanın faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerin devam etmesi küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Analistler, çekirdek kişisel tüketim harcamaları Fed'in "yüzde 2" olan enflasyon hedefinin üzerinde kalsa da hane halkını aşırı olumsuz etkileyebilecek bir seviyede olmadığını ve bankanın faiz indirimlerini engellemeyeceğini söyledi.

ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisinin Fed'in yol haritasına yönelik daha fazla ışık tutması beklenirken, piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceği öngörülüyor.