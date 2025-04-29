GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 29 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 29 Nisan euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,4278 liradan, euro 43,9234 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 29 Nisan 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

29 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

29 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,4278 TL 38,4302 TL Euro (€) 43,9234 TL 43,9530 TL İngiliz Sterlini (£) 51,6615 TL 51,6797 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

29 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,4278 TL

38,4278 TL Dolar ($) Satış: 38,4302 TL

EURO

Euro (€) Alış: 43,9234 TL

43,9234 TL Euro (€) Satış: 43,9530 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 51,6615 TL

51,6615 TL Sterlin (£) Satış: 51,6797 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.842,78 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 29 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,4278 TL'den alış, 38,4302 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.392,34 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 29 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 43,9234 TL'den alış, 43,9530 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,4490 liradan, euro 43,8190 liradan güne başladı.

Serbest piyasada doalr 38,4470 liradan euro 43,8170 liradan alınıyor.

Dün günü doların satış fiyatı 38,4310 lira, euronun satış fiyatı ise 43,7110 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD ve ticaret partnerleri arasında devam eden tarife müzakerelerinden olumlu sonuçlar alınabileceği iyimserlikleriyle pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Altının ons fiyatı ise ABD tarifelerine ilişkin müzakere iyimserlikleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış adımlarının etkisiyle geri çekilmeyi sürdürürken, şu dakikalarda yüzde 1,1 düşüşle 3 bin 307 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise yeni günde yüzde 0,8 azalışla 64,1 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Asya borsalarında ticaret savaşlarının derinleşmeyeceğine olan iyimserliklerin etkisiyle Çin hariç pozitif bir seyir izlenirken, Japonya'da tatil sebebiyle piyasalar kapalı olacak. Tarifelere ilişkin haber akışı yakından takip edilmeye devam ederken, Çin ve ABD tarafının görüşme olup olmadığına yönelik çelişkili ifadeleri yatırımcılar tarafından biraz riski karşılansa da tarafların ticari restleşmeyi sürdürmeyeceğine olan beklenti yükseliyor.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç pozitif bir seyir izlenirken, ABD'nin tarifeler aracılığıyla başlattığı ticaret savaşlarının durulacağına ilişkin beklentiler ve ticari müzakere adımları bölgede risk iştahını artırıyor.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarife müzakerelerinin sonucunca bir ticaret anlaşmasına varılacağına olan güven bölgede pay piyasalarını destekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: