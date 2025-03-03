GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 3 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 3 Mart euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,4791 liradan, euro 37,9525 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 3 Mart 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

3 MART 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

3 Mart 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,4791 TL 36,4896 TL Euro (€) 37,9525 TL 37,9745 TL İngiliz Sterlini (£) 45,9542 TL 45,9714 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

3 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,4791 TL

36,4791 TL Dolar ($) Satış: 36,4896 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,9525 TL

37,9525 TL Euro (€) Satış: 37,9745 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,9542 TL

45,9542 TL Sterlin (£) Satış: 45,9714 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.647,91 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 3 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,4791 TL'den alış, 36,4896 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.795,25 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 3 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,9525 TL'den alış, 37,9745 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 36,5130 liradan, euro 38,0750 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 36,5110 liradan alınan dolar, 36,5130 liradan satılıyor. 38,0730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,0750 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 36,5130 lira, euronun satış fiyatı ise 37,9910 lira olmuştu.