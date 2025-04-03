GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 3 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 3 Nisan euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 37,9357 liradan, euro 41,7086 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 3 Nisan 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

3 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

3 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 37,9357 TL 37,9391 TL Euro (€) 41,7086 TL 41,7432 TL İngiliz Sterlini (£) 49,9088 TL 49,9604 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

3 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 37,9357 TL

37,9357 TL Dolar ($) Satış: 37,9391 TL

EURO

Euro (€) Alış: 41,7086 TL

41,7086 TL Euro (€) Satış: 41,7432 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 49,9088 TL

49,9088 TL Sterlin (£) Satış: 49,9604 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.793,57 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 3 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 37,9357 TL'den alış, 37,9391 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.170,86 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 3 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 41,7086 TL'den alış, 41,7432 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 37,9320 liradan, Euro 41,5210 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 37,9300 liradan alınan dolar, 37,9320 liradan satılıyor. 41,5190 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 41,5210 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 37,9200 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 41,0780 lira olmuştu.