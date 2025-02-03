GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 3 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 3 Şubat euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,9213 liradan, euro 36,7879 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 3 Şubat 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

3 ŞUBAT 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

3 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,9213 TL 35,9276 TL Euro (€) 36,7879 TL 36,8028 TL İngiliz Sterlini (£) 44,1801 TL 44,1995 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

3 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,9213 TL

35,9213 TL Dolar ($) Satış: 35,9276 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,7879 TL

36,7879 TL Euro (€) Satış: 36,8028 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,1801 TL

44,1801 TL Sterlin (£) Satış: 44,1995 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.592,13 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 3 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,9213 TL'den alış, 35,9276 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.678,79 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 3 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,7879 TL'den alış, 36,8028 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,9200 liradan, euro 36,8100 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 35,9180 liradan alınan dolar, 35,9200 liradan satılıyor.

36,8080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,8100 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,8580 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2210 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA SATIŞ BAKISIYLA BAŞLADI

Küresel piyasalarda, ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı öne çıkarken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yürürlüğe 4 Şubat'ta girecek ek gümrük vergilerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere de uygulayacağını ifade ettiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret ve ekonomi üzerindeki etkileri piyasaların odağında yer alıyor.

Trump'ın ABD'nin Avrupa Birliğine (AB) kesinlikle ek gümrük vergileri uygulayacağını açıklamasının ardından Avrupa Komisyonu sözcüsü, "AB mallarına haksız veya keyfi olarak gümrük vergisi uygulayan herhangi bir ticaret ortağına sert bir şekilde yanıt verilecektir." dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Çin tarafı ise, Trump'ın Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı tedbirler alacağını ve Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağını bildirdi. Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin gümrük vergilerini tek taraflı artırmasının DTÖ kurallarını ihlal ettiği vurgulandı.

Analistler, ABD'nin ek gümrük vergisi kararından sonra gelen tepkilerle ticaret savaşlarının fitilinin ateşlendiğini ifade ederek, ticari yaptırımlara yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.