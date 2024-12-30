GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,2659 liradan, euro 36,8116 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 30 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

30 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

30 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,2659 TL 35,2976 TL Euro (€) 36,8116 TL 36,8895 TL İngiliz Sterlini (£) 44,4294 TL 44,5548 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

30 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,2659 TL

35,2659 TL Dolar ($) Satış: 35,2976 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,8116 TL

36,8116 TL Euro (€) Satış: 36,8895 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,4294 TL

44,4294 TL Sterlin (£) Satış: 44,5548 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.526,59 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 30 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,2659 TL'den alış, 35,2976 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.681,16 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 30 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,8116 TL'den alış, 36,8895 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2860 liradan, euro 36,8510 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada dolar 35,2840 liradan, euro 36,8490 liradan alınıyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,2220 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7810 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, Ocak ayında ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Dolar endeksi haftaya yatay seyirle 108 seviyesinden başlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 yükselişle 73,8 dolardan satılıyor.

Avrupa borsaları, Noel tatili sonrası ilk işlem günü olan cumayı yükselişle tamamlanırken, yılbaşı tatili sebebiyle yarın İngiltere'de borsalar erken kapanacak, Almanya, Fransa ve İtalya'da ise tatil nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek.

1 Ocak Çarşamba günü ise bölge genelinde tüm endeksler kapalı olacak.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,68, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,25 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında ise yılın son günlerinde, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı ekonomi ve ticaret politikaları bölgedeki ülkelerin odağında kalmayı sürdürüyor.

Trump'ın ilk döneminde şiddetli bir ticaret savaşına tutuştuğu Çin, yeni dönemde de ABD'nin 47. başkanının ilk sıradaki hedefleri arasında yer alırken, ülke ekonomisinin halihazırda deflasyon riskiyle mücadele etmesi risk algısının daha da güçlenmesine neden oluyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı ekonomik güven endeksi

18.00 ABD, kasım ayı bekleyen konut satışlar