GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Eylül 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 30 Eylül 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 41,5718 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 48,7784 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 30 Eylül 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 41,5718 liradan, euro 48,7784 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 30 Eylül 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
30 EYLÜL 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
30 Eylül 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|41,5718 TL
|41,4763 TL
|Euro (€)
|48,7784 TL
|48,7903 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|55,9415 TL
|55,9505 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
30 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 41,5718 TL
- Dolar ($) Satış: 41,5827 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 48,7784 TL
- Euro (€) Satış: 48,7903 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 55,9415 TL
- Sterlin (£) Satış: 55,9505 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 4.157,18 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 30 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 41,5718 TL'den alış, 41,5827 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 4.877,84 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 30 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 48,7784 TL'den alış, 48,7903 TL'den satış işlemi görmektedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
Dolar güne yatay seyirle başladı.
Serbest piyasada 41,5700 liradan alınan dolar, 41,5720 liradan satılıyor.
Cuma günü doların satış fiyatı 41,5690, euronun satış fiyatı ise 48,6130 lira olmuştu.
Öte yandan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.