GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Mayıs 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Mayıs euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 39,2419 liradan, euro 44,5315 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 30 Mayıs 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

30 MAYIS 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

30 Mayıs 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 39,2419 TL 39,2441 TL Euro (€) 44,5315 TL 44,5492 TL İngiliz Sterlini (£) 52,9226 TL 52,9531 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

30 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 39,2419 TL

39,2419 TL Dolar ($) Satış: 39,2441 TL

EURO

Euro (€) Alış: 44,5315 TL

44,5315 TL Euro (€) Satış: 44,5492 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 52,9226 TL

52,9226 TL Sterlin (£) Satış: 52,9531 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.924,19 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 30 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 39,2419 TL'den alış, 39,2441 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.453,15 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 30 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 44,5315 TL'den alış, 44,5492 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 39,2350 liradan, euro 44,5890 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,2330 liradan alınan dolar, 39,2350 liradan satılıyor.

44,5870 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,5890 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,1000, euronun satış fiyatı ise 44,5220 lira olmuştu.

YURT İÇİ PİYASALAR BÜYÜME VERİLERİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler ve açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde yatırımcıların odağında bugün açıklanacak büyüme verileri bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez göreve gelmesinin ardından başta yüksek tarifeler olmak üzere attığı korumacı adımlar küresel ekonomi üzerinde temel belirsizlik unsuru olmayı sürdürürken, ülkede tarifelere ilişkin devam eden yasal süreçler, söz konusu belirsizliklerin derinleşebileceğine işaret ediyor.

Analistler, tarifelerde sık değişkenlik gösteren politikaların yanı sıra ABD ile diğer ülkeler arasında henüz tatmin edici düzeyde resmi anlaşmaların sağlanamamış olması ile dünya genelinde devam eden ekonomik ve jeopolitik risklerin etkisiyle süregelen belirsizliklerin yatırımcıların karar alma süreçlerini karmaşıklaştırdığını belirtti.