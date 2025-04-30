GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 30 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 38,5001 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 43,9565 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 30 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Nisan euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,5001 liradan, euro 43,9565 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 30 Nisan 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
30 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
30 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|38,5001 TL
|38,5048 TL
|Euro (€)
|43,9565 TL
|43,9752 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|51,5438 TL
|51,5583 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
30 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 38,5001 TL
- Dolar ($) Satış: 38,5048 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 43,9565 TL
- Euro (€) Satış: 43,9752 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 51,5438 TL
- Sterlin (£) Satış: 51,5583 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.850,01 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 30 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,5001 TL'den alış, 38,5048 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 4.395,65 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 30 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 43,9565 TL'den alış, 43,9752 TL'den satış işlemi görmektedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
İstanbul serbest piyasada dolar güne hafif yukarı, euro ise hafif aşağı seyirle başladı.
An itibariyle (09.10) dolar 38,5010 liradan, euro ise 43,8200 liradan işlem görüyor.
Dün doların satış fiyatı 38,4480 lira, euro'nun satış fiyatı ise 43,9130 lira olmuştu.