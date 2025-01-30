GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,7905 liradan, euro 37,3687 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 30 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

30 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

30 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,7905 TL 35,7969 TL Euro (€) 37,3687 TL 37,3971 TL İngiliz Sterlini (£) 44,6637 TL 44,7007 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

30 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,7905 TL

35,7905 TL Dolar ($) Satış: 35,7969 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,3687 TL

37,3687 TL Euro (€) Satış: 37,3971 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,6637 TL

44,6637 TL Sterlin (£) Satış: 44,7007 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.579,05 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 30 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,7905 TL'den alış, 35,7969 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.736,87 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 30 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,3687 TL'den alış, 37,3971 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,7940 liradan, euro 37,3050 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,7920 liradan alınan dolar, 35,7940 liradan satılıyor.

37,3030 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,3050 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,7790 lira, euronun satış fiyatı ise 37,1930 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED SONRASI KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.