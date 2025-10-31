Giriş / Abone Ol
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 31 Ekim 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 42,0392 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 48,6526 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 31 Ekim 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!

  • 31.10.2025 09:48
  • Giriş: 31.10.2025 09:48
  • Güncelleme: 31.10.2025 09:55
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 31 Ekim 2025 — Euro, Dolar, Sterlin kaç TL?

31 Ekim 2025 Cuma sabahı döviz piyasasında sınırlı yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. Aşağıda paylaşılan tablo, görsel kaynak üzerinden derlenen en güncel alış ve satış kurlarını göstermektedir. Ayrıca 1 USD ve 100 USD karşılığı ile kısa piyasa değerlendirmesi haberin devamında yer alıyor. Peki, Dolar kaç TL, ne kadar? 31 Ekim 2025 — Euro, Dolar, Sterlin kaç TL? İşte detaylar!

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (31 EKİM 2025)

Bu tablo banka veya döviz bürolarındaki kurlar ile farklılık gösterebilir; işlem öncesinde kendi finans kuruluşunuzun güncel oranlarını kontrol etmeniz önerilir.

Döviz CinsiYönAlış (TL)Satış (TL)Değişim %Saat
ABD Doları (USD)42,039242,0486+0,21%09:48
Euro (EUR)48,652648,7030+0,12%09:48
İngiliz Sterlini (GBP)55,303455,3377+0,02%09:48
İsviçre Frangı (CHF)52,396452,4315+0,19%09:48
Japon Yeni (JPY)0,27280,2736+0,18%09:47
Suudi Arabistan Riyali (SAR)11,143311,19920,00%09:13
Norveç Kronu (NOK)4,14544,1752+0,09%09:34
Danimarka Kronu (DKK)6,47586,5083+0,05%09:34
Avustralya Doları (AUD)27,339227,4762-0,19%09:34
Kanada Doları (CAD)29,860930,0105-0,08%09:34
İsveç Kronu (SEK)4,42634,4485+0,09%09:30
Rus Rublesi (RUB)0,51970,5223-0,80%09:30
Pratik dönüşümler (yaklaşık — ortalama kur üzerinden):

1 USD ≈ 42,04 TL (alış/satış ortalaması: 42,0439 TL).
100 USD ≈ 4.204,39 TL.

Hesaplama notu: 1 USD için alış (42,0392) ile satış (42,0486) ortalaması alınmıştır. Gerçek işlem tutarları kurumlara göre değişiklik gösterebilir.

KISA PİYASA YORUMU

Hafta sonuna girerken döviz piyasalarında küresel enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) açıklamaları takip ediliyor. Dolar ve euro kurunda hafif yukarı yönlü hareket gözlenirken, yatırımcılar gözünü Kasım ayı ekonomik verilerine çevirmiş durumda. Uzmanlar, TL’deki günlük dalgalanmaların devam edebileceğini ancak kısa vadede belirgin bir yön oluşmadığını belirtiyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1 Dolar ne kadar? (31 Ekim 2025)

31 Ekim 2025 sabahı piyasada 1 ABD Doları alış 42,0392 TL, satış 42,0486 TL seviyesinde işlem görüyor. Kurda gün içi sınırlı artış eğilimi dikkat çekiyor.

100 Dolar kaç TL eder?

Ortalama kura göre hesaplandığında 100 USD ≈ 4.204,39 TL'dir. İşlem maliyetleri banka ve döviz bürolarına göre farklılık gösterebilir.

Euro ve Sterlin kaç TL?

Euro alış 48,6526 TL — satış 48,7030 TL seviyesinde. İngiliz Sterlini ise alış 55,3034 TL, satış 55,3377 TL olarak kaydedildi.

