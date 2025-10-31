GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 31 Ekim 2025 — Euro, Dolar, Sterlin kaç TL?

31 Ekim 2025 Cuma sabahı döviz piyasasında sınırlı yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. Aşağıda paylaşılan tablo, görsel kaynak üzerinden derlenen en güncel alış ve satış kurlarını göstermektedir. Ayrıca 1 USD ve 100 USD karşılığı ile kısa piyasa değerlendirmesi haberin devamında yer alıyor. Peki, Dolar kaç TL, ne kadar? 31 Ekim 2025 — Euro , Dolar, Sterlin kaç TL? İşte detaylar!

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (31 EKİM 2025)

Bu tablo banka veya döviz bürolarındaki kurlar ile farklılık gösterebilir; işlem öncesinde kendi finans kuruluşunuzun güncel oranlarını kontrol etmeniz önerilir.

Döviz Cinsi Yön Alış (TL) Satış (TL) Değişim % Saat ABD Doları (USD) ▲ 42,0392 42,0486 +0,21% 09:48 Euro (EUR) ▲ 48,6526 48,7030 +0,12% 09:48 İngiliz Sterlini (GBP) ▲ 55,3034 55,3377 +0,02% 09:48 İsviçre Frangı (CHF) ▲ 52,3964 52,4315 +0,19% 09:48 Japon Yeni (JPY) ▲ 0,2728 0,2736 +0,18% 09:47 Suudi Arabistan Riyali (SAR) ▼ 11,1433 11,1992 0,00% 09:13 Norveç Kronu (NOK) ▲ 4,1454 4,1752 +0,09% 09:34 Danimarka Kronu (DKK) ▲ 6,4758 6,5083 +0,05% 09:34 Avustralya Doları (AUD) ▼ 27,3392 27,4762 -0,19% 09:34 Kanada Doları (CAD) ▼ 29,8609 30,0105 -0,08% 09:34 İsveç Kronu (SEK) ▲ 4,4263 4,4485 +0,09% 09:30 Rus Rublesi (RUB) ▼ 0,5197 0,5223 -0,80% 09:30

Pratik dönüşümler (yaklaşık — ortalama kur üzerinden): 1 USD ≈ 42,04 TL (alış/satış ortalaması: 42,0439 TL).

100 USD ≈ 4.204,39 TL. Hesaplama notu: 1 USD için alış (42,0392) ile satış (42,0486) ortalaması alınmıştır. Gerçek işlem tutarları kurumlara göre değişiklik gösterebilir.

KISA PİYASA YORUMU

Hafta sonuna girerken döviz piyasalarında küresel enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) açıklamaları takip ediliyor. Dolar ve euro kurunda hafif yukarı yönlü hareket gözlenirken, yatırımcılar gözünü Kasım ayı ekonomik verilerine çevirmiş durumda. Uzmanlar, TL’deki günlük dalgalanmaların devam edebileceğini ancak kısa vadede belirgin bir yön oluşmadığını belirtiyor.