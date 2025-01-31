GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 31 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 31 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,8559 liradan, euro 37,3521 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 31 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

31 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

31 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,8559 TL 35,8632 TL Euro (€) 37,3521 TL 37,3680 TL İngiliz Sterlini (£) 44,5985 TL 44,6358 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

31 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,8559 TL

35,8559 TL Dolar ($) Satış: 35,8632 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,3521 TL

37,3521 TL Euro (€) Satış: 37,3680 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,5985 TL

44,5985 TL Sterlin (£) Satış: 44,6358 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.585,59 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 31 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,8559 TL'den alış, 35,8632 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.735,21 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 31 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,3521 TL'den alış, 37,3680 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar ve euro, güne TL karşısında biraz daha değer kazanarak başladı.

Dolar/TL şu an (saat 9:20) 35,8 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL de 37,2 seviyesinde.

Dün doların satış fiyatı 35,7790 lira, euronun satış fiyatı ise 37,1930 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED SONRASI KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.