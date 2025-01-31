GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 31 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 31 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 35,8559 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 37,3521 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 31 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 31 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,8559 liradan, euro 37,3521 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 31 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
31 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
31 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|35,8559 TL
|35,8632 TL
|Euro (€)
|37,3521 TL
|37,3680 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|44,5985 TL
|44,6358 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
31 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 35,8559 TL
- Dolar ($) Satış: 35,8632 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 37,3521 TL
- Euro (€) Satış: 37,3680 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 44,5985 TL
- Sterlin (£) Satış: 44,6358 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.585,59 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 31 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,8559 TL'den alış, 35,8632 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 3.735,21 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 31 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,3521 TL'den alış, 37,3680 TL'den satış işlemi görmektedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
Dolar ve euro, güne TL karşısında biraz daha değer kazanarak başladı.
Dolar/TL şu an (saat 9:20) 35,8 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL de 37,2 seviyesinde.
Dün doların satış fiyatı 35,7790 lira, euronun satış fiyatı ise 37,1930 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR FED SONRASI KARIŞIK SEYREDİYOR
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.